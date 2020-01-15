Private Equity
January 15, 2020 / 7:23 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Orey Antunes Says To Dissolve And Liquidate Unit Orey Financial

1 Min Read

Jan 15 (Reuters) - Sociedade Comercial Orey Antunes SA :

* SAID ON TUESDAY RECEIVES FROM EUROPEAN CENTRAL BANK FINAL DECISION TO REVOKE AUTHORISATION OF UNIT OREY FINANCIAL TO EXERCISE THE ACTIVITY OF CREDIT FINANCIAL INSTITUTION

* SAID EUROPEAN CENTRAL BANK DECISION ENTAILS THE DISSOLUTION AND LIQUIDATION OF THE UNIT

* SAID EUROPEAN CENTRAL BANK DECISION ALLOWS THE COMPANY TO FINALISE ITS STRATEGY OF EXITING THE FINANCIAL SECTOR

Source text: bit.ly/2QXLk6t

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