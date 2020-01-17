Switzerland Market Report
January 17, 2020 / 5:53 AM / a minute ago

BRIEF-Ascom Holding FY Revenue Down 8.5% To CHF 283 Million

1 Min Read

Jan 17 (Reuters) - Ascom Holding AG:

* GENERATED FOR FISCAL YEAR 2019 NET REVENUE OF CHF 283 MILLION, NET REVENUE DECLINED BY 8.5% COMPARED TO THE PRIOR YEAR (2018: CHF 318.5 MILLION)

* 2019 INCOMING ORDERS CAME TO ABOUT CHF 315 MILLION (-1.4% AT CONSTANT CURRENCIES) WHILE THE ORDER BACKLOG GREW TO CHF 177 MILLION (+ 22% AT CONSTANT CURRENCIES).

* 2019 EBITDA IS EXPECTED TO BE CLOSE TO BREAK-EVEN

* ASCOM EXPECTS FOR 2019 A SLIGHTLY POSITIVE GROUP PROFIT, ALSO DUE TO ONE-OFF EFFECTS SUCH AS THE SALE OF TECHNOLOGIEPARK TENINGEN IN THE FIRST HALF-YEAR.

Source text: bit.ly/2TsvpyB

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below