Consumer Goods and Retail
January 22, 2020 / 7:09 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Digital Bros Board Approves Acquisition Of All Starbreeze Assets Held By Smilegate

1 Min Read

Jan 22 (Reuters) - Digital Bros SpA:

* SAID ON TUESDAY BOARD AUTHORIZES CHAIRMAN, ABRAMO GALANTE, TO BUY ALL STARBREEZE ASSETS HELD BY SMILEGATE HOLDINGS FOR EURO 19.2 MLN

* TRANSACTION IS ALTERNATIVE TO OPTION SCHEME TO BUY ASSETS SEPARATELY FOR ABOUT EURO 21.8 MLN

* TO OWN 30.18% OF STARBREEZE’S CAPITAL IN CASE TRANSACTION AND CONVERSION OF CONVERTIBLE BOND WILL OCCUR

* AS A RESULT, COMPANY WILL HAVE OBLIGATION TO LAUNCH PUBLIC TENDER OFFER FOR RESIDUAL STARBREEZE SHARES

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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