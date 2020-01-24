Bankruptcy News
January 24, 2020 / 7:34 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Ursus Motion For Accelerated Arrangement Proceedings Is Rejected By Olsztyn Court

1 Min Read

Jan 24 (Reuters) - Ursus SA w restrukturyzacji:

* SAID ON THURSDAY IT HAS RECEIVED OLSZTYN COURT’S DECISION REJECTING THE COMPANY’S MOTION TO OPEN ACCELERATED ARRANGEMENT PROCEEDINGS

* COURT SAID ITS DECISION IS DUE TO THE LACK OF A FINALLY BINDING TERMINATION OF EARLIER ACCELERATED ARRANGEMENT PROCEEDINGS AND THE CONTINUATION OF SUCH PROCEEDINGS BEFORE THE COURT IN LUBLIN

* THE COMPANY INTENDS TO TAKE ACTION SO THAT THE ONLY RESTRUCTURING PROCEEDINGS TAKING PLACE WITH REGARD TO THE COMPANY ARE THE ONES TO BE OPENED THROUGH THE FILING OF A NEW MOTION TO THE OLSZTYN COURT

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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