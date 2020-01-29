Bankruptcy News
January 29, 2020 / 7:50 AM / Updated an hour ago

BRIEF-J.W. Construction Holding Adopts Bond Issue Programme Of Up To 100 Mln Zlotys

1 Min Read

Jan 29 (Reuters) - J.W. Construction Holding SA:

* SAID ON TUESDAY THAT IT HAS RESOLVED TO ADOPT BOND ISSUE PROGRAMME OF UP TO 100 MILLION ZLOTYS

* FOLLOWING THE RESOLUTION, THE COMPANY HAS SIGNED PROGRAMME AGREEMENT WITH BANK PEKAO, UNDER WHICH THE BANK HAS BEEN ENTRUSTED WITH THE OBLIGATIONS OF THE ORGANISER, CALCULATION AGENT AND DEALER

* UNDER PROGRAMME BONDS TO BE ISSUED IN ONE OR SEVERAL SERIES AND PURCHASE OFFER WILL BE ADDRESSED TO QUALIFIED INVESTORS

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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