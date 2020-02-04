BRIEF-HWA Announces Decrease In FY Sales Due To DTM And Vynamic Businesses

Feb 4 (Reuters) - HWA AG:
* EBIT TO FALL SIGNIFICANTLY SHORT OF PREVIOUS YEAR’S FIGURE OF EUR 5.3 MILLION, BUT STILL CLOSE THE YEAR IN POSITIVE TERRITORY
* SALES ARE EXPECTED TO BE AROUND EUR 113 MILLION FOR THE PAST YEAR
* DECREASE IN SALES COMPARED TO 2019 IS MAINLY DUE TO THE LOSS OF THE DTM BUSINESS AND THE COOPERATION WITH VYNAMIC GMBH
* THE DTM CHAPTER IS FULLY REPRESENTED IN THE 2019 FIGURES, NO NEGATIVE EFFECTS ARE EXPECTED FOR 2020
* MANAGEMENT BOARD OF HWA AG PURSUES THE ASSERTION OF CLAIMS FOR DAMAGES AGAINST THE PARTNERS OF THE DTM ENGAGEMENT
* BOARD WILL IMPLEMENT A GENERAL COST REDUCTION PROGRAM DUE TO THE LOSSES IN 2019
* EXPECTS A POSITIVE EBIT OF APPROX. 5 MILLION EUROS FOR 2020
* WILL NOT MAKE A DIVIDEND PROPOSAL TO THE ANNUAL GENERAL MEETING THIS YEAR
Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)