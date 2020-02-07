CORRECTED-BRIEF-Zuercher Kantonalbank FY Net Profit Up At CHF 845 Mln

(Corrects to add period in the headline.)
Feb 7(Reuters) - ZUERCHER KANTONALBANK:
* FY CUSTOMER ASSETS INCREASED BY GOOD CHF 38.1 BILLION TO CHF 333.3 BILLION
* RISK-BASED CAPITAL RATIO ON GOING-CONCERN BASIS WAS 20.0% AT END OF 2019, COMPARED TO 20.2% AT END OF 2018
* LEVERAGE RATIO IMPROVED TO 7.0% AT THE END OF 2019 FROM 6.8%
* ORDINARY DIVIDEND OF CHF 356 MILLION TO BE DISTRIBUTED TO CANTON OF ZURICH AND MUNICIPALITIES FOR FY 2019
Source text: bit.ly/39b0viA
Further company coverage: (Gdansk Newsroom)