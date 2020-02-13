BRIEF-QuickCool Enters LOI With Canadian Esport Company GameCubed Inc.

Feb 13 (Reuters) - QuickCool AB:
* ANNOUNCED ON WEDNESDAY HAS ENTERED INTO A LETTER OF INTENT REGARDING THE POTENTIAL REVERSE TAKEOVER OF QUICKCOOL BY ESPORT COMPANY GAMECUBED INC.
* ENTERED INTO A LETTER OF INTENT WITH CANADIAN ESPORT COMPANY GAMECUBED INC. AND ITS SHAREHOLDERS PURSUANT TO WHICH THE SHAREHOLDERS OF GAMECUBED AGREED TO TRANSFER A 100% HOLDING IN GAMECUBED TO QUICKCOOL IN EXCHANGE FOR NEWLY ISSUED QUICKCOOL SHARES
* THE COMPLETION OF THE TRANSACTION IS SUBJECT TO A NUMBER OF CONDITIONS, INCLUDING THE EXECUTION OF BINDING AGREEMENTS AND THE REQUIRED SHAREHOLDER AND STOCK EXCHANGE APPROVALS
* THE INDICATIVE PURCHASE PRICE FOR GAMECUBED IS CAD 12 MILLION, BUT IS SUBJECT TO FINAL NEGOTIATION
* THE PARTIES AIM IS FOR THE TRANSACTION TO BE COMPLETED IN APRIL 2020
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdansk Newsroom)