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February 17, 2020 / 3:53 AM / Updated 4 hours ago

REFILE-BRIEF-Magontec Says Factories In Shaanxi And Qinghai Provinces Re-Commenced Operations

1 Min Read

(Removes extraneous words in first bullet)

Feb 17 (Reuters) - Magontec Ltd:

* FACTORIES AT XI’AN IN SHAANXI PROVINCE AND GOLMUD IN QINGHAI PROVINCE RE-COMMENCED OPERATIONS

* UPDATE -CORONAVIRUS IMPACT ON MAGONTEC’S CHINESE ACTIVITIES

* MOST CHINESE CUSTOMERS HAVE RE-COMMENCED OPERATIONS

* THERE REMAIN SIGNIFICANT TRANSPORTATION LIMITATIONS FOR CHINESE FREIGHT COMPANIES DUE TO THE VIRUS, HAVE HAD EFFECT ON CO’S SUPPLY

* SEES VIRUS IMPACT ON FINANCIAL RESULTS TO BE MODEST; EFFECT MAY HAVE ROLLING IMPACT FOR SOME WEEKS TO COME Source text for Eikon: Further company coverage:

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