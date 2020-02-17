BRIEF-Playway Sets Up New Company, Updates On "House Flipper" Game Release

Feb 17 (Reuters) - Playway SA:
* SAID ON FRIDAY THAT TOGETHER WITH OTHER ENTITIES THE COMPANY HAS ESTABLISHED A COMPANY CALLED PWAY
* THE SUBJECT OF PWAY’S ACTIVITIES WILL FOCUS AROUND THE PLATFORM FOR ACQUIRING IDEAS FOR COMPUTER GAMES
* IN A SEPARATE STATEMENT THE COMPANY UPDATED THE DATE OF RELEASE OF “HOUSE FLIPPER” GAME ON XBOX ONE AND PLAYSTATION 4
* SAID THE “HOUSE FLIPPER” GAME WILL PREMIERE ON PLAYSTATION 4 ON FEBRUARY 25, ON XBOX ONE ON FEBRUARY 26 AND ON PLAYSTATION 4 IN JAPAN ON FEBRUARY 27
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdansk Newsroom)