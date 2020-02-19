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February 19, 2020 / 6:51 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Elektrobudowa Signs EUR 1.2 Mln Amicable Settlement With Finnish Trade Union

1 Min Read

Feb 19 (Reuters) - Elektrobudowa SA:

* SAID ON TUESDAY THE COMPANY SIGNED AMICABLE SETTLEMENT WITH FINNISH TRADE UNION OF ELECTRICAL WORKERS TO END ALL DISPUTES AND PROCEEDINGS PENDING IN FINLAND

* PROCEEDINGS REGARDED WORKERS’ CLAIMS UNDER EMPLOYMENT CONTRACTS DELEGATED TO CARRY OUT CONSTRUCTION WORKS ON THE OLKILUOTO 3 NUCLEAR POWER PLANT IN FINLAND

* UNDER THE SETTLEMENT COMPANY WILL PAY 1.2 MILLION EUROS IN TOTAL TO THE TRADE UNION

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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