Healthcare
February 25, 2020 / 6:09 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Visiomed Group To Divest Its Dermocosmetics Activities

1 Min Read

Feb 25 (Reuters) - VISIOMED GROUP SA:

* SUCCESSFUL REFOCUSING ON CONNECTED HEALTHCARE THROUGH THE DIVESTMENT OF THE DERMOCOSMETICS ACTIVITIES

* SIGNED DEEL OF PARTIAL TRANSFER OF BUSINESS WITH LJV CAPITAL RELATING TO DERMOCOSMETICS ASSETS, IN PARTICULAR INNOXA® AND T. LECLERC® BRANDS AND SHARES IN SWISS COMPANY PHYTOSUISSE

* TRANSACTION WILL BE EFFECTIVE ON FEBRUARY 29, 2020 AND WILL MAKE IT POSSIBLE TO ENSURE AN IMMEDIATE INJECTION OF CASH AND REDUCE THE GROUP’S EXPENSES

Source text: bit.ly/2wMwFTT

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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