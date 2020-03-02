BRIEF-Sporting H1 Net Profit Down At 2.8 Mln Euros YoY

March 2 (Reuters) - Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD :
* SAID ON FRIDAY H1 2029/2020 NET PROFIT 2.8 MILLION EUROS VERSUS 6.4 MILLION EUROS YEAR AGO
* H1 OPERATING REVENUE EXCLUDING PLAYER RELATED DEALS 43.6 MILLION EUROS VERSUS 44.9 MILLION EUROS YEAR AGO
* H1 REVENUE FROM PLAYER RELATED DEALS 26.8 MILLION EUROS VERSUS 20.6 MILLION EUROS YEAR AGO
* H1 OPERATING RESULTS 10.7 MILLION EUROS VERSUS 11.6 MILLION EUROS YEAR AGO
Source text for Eikon: bit.ly/2I9RoTV
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Gdansk Newsroom