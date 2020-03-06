BRIEF-SFS Group FY Consolidated Net Profit Up At CHF 206.5 Mln

March 6(Reuters) - SFS Group:
* FY CONSOLIDATED NET PROFIT ROSE BY 6.5% TO CHF 206.5 MILLION
* TO PROPOSE DIVIDEND OF CHF 2.10 PER SHARE (PREVIOUS YEAR: CHF 2.00)
* FOR 2020 EXPECTS 0–2% INCREASE IN SALES IN LOCAL CURRENCIES AND INCLUDING CHANGES IN SCOPE OF CONSOLIDATION
* AMID CHALLENGING ENVIRONMENT, SFS EXPECTS THE EBIT MARGIN FOR THE 2020 FINANCIAL YEAR TO RANGE BETWEEN 12–14%
* IT IS STILL TOO EARLY TO PROVIDE ACCURATE ASSESSMENT OF FULL IMPACT OF COVID-19 VIRUS
Source text: bit.ly/2TGb878
Further company coverage: (Gdansk Newsroom)