Healthcare
March 6, 2020 / 6:46 AM / Updated 17 minutes ago

BRIEF-Eckert & Ziegler To Reorganize Its Production Sites

1 Min Read

March 6(Reuters) - ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN UND MEDIZINTECHNIK AG:

* SAID ON THURSDAY TO REORGANIZE ITS GLOBAL NETWORK OF RADIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION SITES AND IN THIS CONTEXT SELL SPECIAL PROPERTY IN SENEFFE, BELGIUM

* IF AUTHORITY APPROVES TRANSFER AS REQUESTED, THIS WOULD RESULT IN RELEASE OF DISPOSAL RESERVES PREVIOUSLY HELD FOR BELGIAN PRODUCTION BUILDING

* THIS CHANGE IN BALANCE SHEET WOULD RESULT IN ONE-OFF INCOME OF 2.7 MIO. EUR FOR ECKERT & ZIEGLER

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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