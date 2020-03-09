BRIEF-KONE Updates On COVID-19 Impact On Operations

March 9 (Reuters) - Kone:
* UPDATED ON MARCH 8 ON IMPACT OF COVID-19 ON CO’S OPERATIONS
* SAID CORONAVIRUS IS EXPECTED TO HAVE SIGNIFICANT IMPACT ON CO’S Q1 SALES AND RESULTS
* IMPACT IS ESPECIALLY DUE TO LOWER NEW EQUIPMENT DELIVERIES IN CHINA, EXTRA COSTS RELATED TO FOR EXAMPLE SAFETY ACTIONS, LOGISTICS ETC.
* SAID CHINA ACCOUNTED FOR AROUND 30% OF CO’S SALES IN 2019
* SAID TOOK INTO ACCOUNT THE UNCERTAINTY RELATED TO THE COVID-19 OUTBREAK WHEN PROVIDING 2020 BUSINESS OUTLOOK
* SHOULD THE OUTLOOK CHANGE, CO WOULD UPDATE MARKETS IMMEDIATELY
* SAID CO’S TWO ELEVATOR COMPONENT FACTORIES IN LOMBARDY, ITALY, CONTINUE TO BE OPERATIONAL
* MAINTENANCE AND INSTALLATION OPERATIONS IN ITALY ARE EXPECTED TO CONTINUE NORMALLY WITH SOME EXCEPTIONS
* SAID CO’S STOCK OF PRODUCTS IN WAREHOUSES AND DISTRIBUTION CENTERS IS ON GOOD LEVEL BOTH IN ITALY AND OUTSIDE OF COUNTRY
* CO IS LEVERAGING GLOBAL DELIVERY CHAIN TO MITIGATE SITUATION IN INDIVIDUAL COUNTRIES
Source text: bit.ly/2TTNmV8
Further company coverage: (Gdansk Newsroom)