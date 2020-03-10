Consumer Goods and Retail
March 10, 2020 / 6:34 AM / a minute ago

BRIEF-ICA Gruppen To Buy Property In Västerås

1 Min Read

March 10 (Reuters) - ICA Gruppen:

* SAID ON MONDAY ENTERS AGREEMENT TO ACQUIRE SALTÄNGEN 1 LOGISTICS PROPERTY IN VÄSTERÅS

* ICA FASTIGHETER THROUGH SUBSIDIARY FASTICA HOLDING AB, ENTERED INTO AGREEMENT TO ACQUIRE SALTÄNGEN 1 PROPERTY IN VÄSTERÅS FROM SALTÄNGEN PROPERTY INVEST

* PURCHASE PRICE IS APPROXIMATELY SEK 1.1BN BEFORE TAX DEDUCTION, WHICH PRELIMINARILY CORRESPONDS TO APPROXIMATELY SEK 1.0BN AFTER TAX DEDUCTION

* THE ACQUISITION WILL BE FINANCED THROUGH CASH FUNDS AND WILL INCREASE ICA GRUPPENS EXPECTED CAPEX LEVEL FOR 2020 FROM 4 SEK TO SEK 5 BILLION

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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