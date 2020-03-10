BRIEF-Prima Industrie FY Net Profit Shrinks To EUR 8.8 Mln

March 10 (Reuters) - Prima Industrie SpA:
* REPORTED ON MONDAY FY REVENUE EUR 427.6 MLN VS EUR 466.9 MLN YEAR AGO
* BOARD RESOLVES NOT TO PROPOSE TO SHAREHOLDER’S MEETING A POSSIBLE DISTRIBUTION OF DIVIDENDS BECAUSE OF CURRENT CONTEXT OF EXTREME UNCERTAINTY DUE TO SPREAD OF COVID-19 THROUGH ITALY
* EXECUTIVE CHAIRMAN SEES STRONG UNCERTAINTIES ABOUT THE MACROECONOMIC OUTLOOK FOR THE YEAR DUE TO THE SPREAD OF HEALTH EMERGENCY FROM COVID-19
* EXECUTIVE CHAIRMAN SAID COMPANY IS ACTIVATING ALL THE NECESSARY MEASURES TO ENSURE THE GROUP TO CONTINUE OPERATING
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdansk Newsroom)