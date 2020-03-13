BRIEF-Русал увеличил скорректированный чистый убыток в 4 кв до $138 млн г/г

13 мар (Рейтер) - Российский алюминиевый гигант Русал получил скорректированный чистый убыток в 4 квартале в $138 миллионов против убытка в $17 миллионов годом ранее.

* Нормализованная чистая прибыль компании увеличилась на 263,4% до $367 миллионов год к году

* Скорректированный показатель EBITDA снизился на 44,6% до $201 миллиона год к году, выручка выросла на 5,2%, до $2,49 миллиарда

* Проблемы, связанные со вспышкой коронавируса COVID-19, могут оказать значительное негативное влияние на рост промышленности и привести к ухудшению ситуации на рынке алюминия в первом полугодии 2020 года, сообщила компания

Источник: bit.ly/38KWzVs (Бюро Рейтер в Гданьске)