Healthcare
March 16, 2020 / 8:41 AM / Updated 21 minutes ago

BRIEF-Komputronik Expects Significant Coronavirus Impact On Results

1 Min Read

March 16 (Reuters) - Komputronik SA:

* SAID ON FRIDAY IT EXPECTS THE CORONAVIRUS OUTBREAK WILL HAVE A SIGNIFICANT YET IMPOSSIBLE TO CURRENTLY ASSESS IMPACT ON THE GROUP’S FUTURE FINANCIAL RESULTS

* SALES IN STORES MAY BE SIGNIFICANTLY REDUCED

* THE COMPANY IS IDENTIFYING THE RISK OF SHUT-DOWNS OF PREMISES IN WHICH THE COMPANY HAS STORES

* EXPECTS HIGHER SALES THROUGH E-COMMERCE CHANNELS, THE SCALE OF WHICH IS IMPOSSIBLE TO ASSESS AT PRESENT

* SEES RISK OF SUPPLY CHAIN DISRUPTIONS, WHICH CAN AFFECT SALES LEVELS

* THE COMPANY OFFERS MERCHANDISE WHICH IS IN HIGH DEMAND CONSIDERING RESTRICTIONS TO MOVEMENT, PREFERENCE TO STAY AT HOME AS WELL AS WORK FROM HOME

* THE COURSE OF RESTRUCTURING PROCEEDINGS WILL ALSO IMPACT THE COMPANY’S OPERATIONAL AND FINANCIAL SITUATION IN THE COMING REPORTING PERIODS, INDEPENDENT OF EXPECTED CORONAVIRUS IMPACT

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below