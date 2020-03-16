Healthcare
March 16, 2020 / 8:45 AM / Updated 8 minutes ago

BRIEF-Gruppo Mutuionline FY Net Profit Up At EUR 40.9 Mln

1 Min Read

March 16 (Reuters) - Gruppo MutuiOnline SpA:

* REPORTED ON FRIDAY FY REVENUE EUR 219.9 MLN VS EUR 185.1 MLN YEAR AGO

* PROPOSES DIVIDEND OF EUR 0.12 PER SHARE

* COVID-19 IN ITALY HAS POTENTIAL TO PROVOKE SIGNIFICANT ADVERSE SHOCKS TO RESIDENTIAL MORTGAGE MARKET

* RAPID SPREAD OF COVID-19 EPIDEMIC IN ITALY AND REST OF WORLD MAKES IT VERY DIFFICULT TO PROVIDE A RELIABLE OUTLOOK FOR REST OF FINANCIAL YEAR

* COVID-19 COULD CAUSE IN 2020 SIGNIFICANT DECLINE IN DEMAND IN SOME AREAS OF ACTIVITY OF BPO DIVISION

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below