Healthcare
March 17, 2020 / 6:26 AM / Updated 7 minutes ago

BRIEF-Biosearch Expects Production Activity To Continue Its Normal Operation In Coming Months

1 Min Read

March 17 (Reuters) - Biosearch SA:

* SAID ON MONDAY BIOSEARCH LIFE’S PRODUCTION ACTIVITY WAS EXPECTED TO CONTINUE ITS NORMAL OPERATION IN THE COMING MONTHS

* AS FOR THE RANGE OF PROBIOTICS AND EXTRACTS THE PRODUCTION SYSTEM IS ALMOST ENTIRELY SELF-SUFFICIENT, WHILE FOR LIPIDS THERE IS SUFFICIENT ACCUMULATED STOCK TO BE ABLE TO PRODUCE WITHOUT SUPPLY PROBLEMS OVER THE COMING MONTHS

* GIVEN THE CURRENT CONDITIONS, IN WHICH THE GOODS BORDERS ARE OPEN AND FUNCTIONING CORRECTLY, THERE IS NO RISK OF A LACK OF STOCK

* CONFIRMS NORMAL COMMERCIAL DEVELOPMENT OF ITS PRODUCTS

Source text: bit.ly/2QmRQmg

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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