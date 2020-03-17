Healthcare
March 17, 2020 / 6:40 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Procad Expects Coronavirus Outbreak To Have Significant Impact On Group's Financial Results

1 Min Read

March 17 (Reuters) - Procad SA:

* SAID ON MONDAY THAT EXPECTS CORONAVIRUS OUTBREAK TO HAVE SIGNIFICANT IMPACT ON GROUP’S OPERATIONS AND FUTURE FINANCIAL RESULTS

* SAYS SALES OF COMPUTER EQUIPMENT MAY BE SIGNIFICANTLY REDUCED DUE TO EXCEPTIONAL SHORTAGES OF THE ASSORTMENT, MAINLY PRODUCED IN CHINA AND ANTICIPATED RESTRICTIONS OF FORWARDING SERVICES

* SEES DECREASE IN SALES CAUSED BY LIMITED DEMAND AND SUSPENSION OF INVESTMENT DECISIONS BY GROUP’S CLIENTS DUE TO OUTBREAK

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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