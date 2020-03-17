BRIEF-Procad Expects Coronavirus Outbreak To Have Significant Impact On Group's Financial Results

March 17 (Reuters) - Procad SA:
* SAID ON MONDAY THAT EXPECTS CORONAVIRUS OUTBREAK TO HAVE SIGNIFICANT IMPACT ON GROUP’S OPERATIONS AND FUTURE FINANCIAL RESULTS
* SAYS SALES OF COMPUTER EQUIPMENT MAY BE SIGNIFICANTLY REDUCED DUE TO EXCEPTIONAL SHORTAGES OF THE ASSORTMENT, MAINLY PRODUCED IN CHINA AND ANTICIPATED RESTRICTIONS OF FORWARDING SERVICES
* SEES DECREASE IN SALES CAUSED BY LIMITED DEMAND AND SUSPENSION OF INVESTMENT DECISIONS BY GROUP’S CLIENTS DUE TO OUTBREAK
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdansk Newsroom)