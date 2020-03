March 17 (Reuters) - Italian stock exchange (Borsa Italiana): * RENEWS PROHIBITION OF SHORT SELLING FOR 20 ITALIAN STOCKS AZIMUT TELECOM ITALIA UNICREDIT EXOR FIAT CHRYSLER BANCA GENERALI LEONARDO UBI BANCA MEDIOBANCA FIERA MILANO SANLORENZO BANCA MEDIOLANUM DOVALUE CERVED GROUP OVS MAIRE TECNIMONT MARR AUTOGRILL MONTE DEI PASCHI ASTM Source text for Eikon: (Gdansk Newsroom)