Healthcare
March 18, 2020 / 7:14 AM / Updated 4 hours ago

BRIEF-CFI Holding Suspends Operations Of Its Units Amid Coronavirus Outbreak

1 Min Read

March 18 (Reuters) - CFI Holding SA:

* SAID ON TUESDAY THAT IT HAD TO TEMPORARILY SUSPEND OPERATIONS OF ITS UNITS, PARTICULARLY CENTRAL FUND OF IMMOVABLES AND WROCŁAWSKIE CENTRUM SPA DUE TO CORONAVIRUS OUTBREAK

* UNITS PROVIDE RESTAURANT, CATERING, CONFERENCE, RECREATION, SPA AND HOTEL SERVICES

* RESTRICTIONS REGARDING CONDUCTING SERVICES WHICH UNITS PROVIDE HAVE ALREADY SIGNIFICANTLY AFFECTED UNITS’ REVENUES AND AS A RESULT GROUP’S FINANCIAL RESULT

* AT PRESENT CANNOT FULLY ESTIMATE IMPACT OF CORONAVIRUS OUTBREAK ON GROUP’S FINANCIAL RESULTS

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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