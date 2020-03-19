Consumer Goods and Retail
March 19, 2020 / 7:30 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Sporting Informs Of Court Decision Regarding Case Brought Forward By Player Rafael Leao

1 Min Read

March 19 (Reuters) - Sporting Clube de Portugal Futebol SAD :

* SAYS HAS BEEN NOTIFIED OF DECISION HANDED DOWN BY THE ARBITRATION COURT FOR SPORTS (TRIBUNAL ARBITRAL DO DESPORTO) IN THE CASE BROUGHT FORWARD BY PLAYER RAFAEL LEAO

* PLAYER RAFAEL LEAO TO PAY SPORTING SAD THE AMOUNT OF 16.5 MILLION EUROS COMPENSATION OF ILLICIT TERMINATION OF CONTRACT

* SPORTING SAD TO PAY COMPENSATION FOR THE PRACTICE OF MORAL HARASSMENT TO THE PLAYER IN THE AMOUNT OF 40,000 EUROS

Source text: bit.ly/2warddF

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below