Healthcare
March 20, 2020 / 6:53 AM / Updated an hour ago

BRIEF-I Grandi Viaggi Q1 Net Loss Narrows To EUR 1.2 Mln

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March 20 (Reuters) - I Grandi Viaggi SpA:

* REPORTED ON THURSDAY Q1 REVENUE EUR 10.8 MLN VS 11.1 MLN YEAR AGO

* Q1 NET LOSS OF EUR 1.2 MLN VS LOSS OF EUR 2.2 MLN YEAR AGO

* ON COVID-19 CRISIS, NOT POSSIBLE TO FORMULATE RELIABLE ESTIMATE OF ECONOMIC IMPACTS ON 2020 FY FINANCIAL STATEMENTS

* ON COVID-19 CRISIS, CO FEARS THAT FOR SUMMER SEASON, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO OPEN ALL OR PART OF OWNED VILLAGES FOR WHICH SCHEDULED MAINTENANCE IS IN ANY CASE IN PLACE

* ON COVID-19 CRISIS, CO WILL TAKE ADVANTAGE OF ALL MEASURES THAT GOVERNMENT IS ENACTING TO REDUCE COMPANY COSTS

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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