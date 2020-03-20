Healthcare
March 20, 2020 / 7:38 AM / a few seconds ago

BRIEF-Piovan FY Net Profit Down At EUR 18.7 Mln

1 Min Read

March 20 (Reuters) - Piovan SpA:

* REPORTED ON THURSDAY FY TOTAL REVENUE EUR 234.4 MLN VS EUR 247.8 MLN YEAR AGO

* PROPOSES DIVIDEND OF EUR 0.15 PER SHARE

* ON COVID-19, AS OF TODAY, COMPANY HAS NOT SUFFERED ANY INTERRUPTIONS IN SUPPLY CHAIN OR SIGNIFICANT SLOWDOWNS IN MANUFACTURING PRODUCTION AT VARIOUS PRODUCTION SITES

* ON COVID-19, TRAVEL RESTRICTIONS HAVE CAUSED DELAYS IN INSTALLATIONS THAT WERE IN PROGRESS AND CREATED A GENERAL UNCERTAINTY THAT COULD SLOW DOWN THE NEW ORDER INTAKE

Source text for Eikon:

Further company coverage: [ ] (Gdansk Newsroom)

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