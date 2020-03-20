BRIEF-Piovan FY Net Profit Down At EUR 18.7 Mln

March 20 (Reuters) - Piovan SpA:
* REPORTED ON THURSDAY FY TOTAL REVENUE EUR 234.4 MLN VS EUR 247.8 MLN YEAR AGO
* ON COVID-19, AS OF TODAY, COMPANY HAS NOT SUFFERED ANY INTERRUPTIONS IN SUPPLY CHAIN OR SIGNIFICANT SLOWDOWNS IN MANUFACTURING PRODUCTION AT VARIOUS PRODUCTION SITES
* ON COVID-19, TRAVEL RESTRICTIONS HAVE CAUSED DELAYS IN INSTALLATIONS THAT WERE IN PROGRESS AND CREATED A GENERAL UNCERTAINTY THAT COULD SLOW DOWN THE NEW ORDER INTAKE
Source text for Eikon:
Further company coverage: [ ] (Gdansk Newsroom)