BRIEF-Enertronica Temporarily Suspends Part of Production Amid Covid-19 Crisis

March 23 (Reuters) - Enertronica SpA:
* SAID ON SUNDAY IT TEMPORARILY SUSPENDED PART OF PRODUCTION UP TO APRIL 3, 2020 AMID COVID-19 CRISIS
* SUSPENSION REGARDS PRODUCTION ACTIVITIES RELATED TO ATECO 26.11 CODE
* BUSINESS ACTIVITIES AND FUNCTIONS FOR WHICH IT IS POSSIBLE TO OPERATE IN SMART WORKING MODE WILL REMAIN OPERATIONAL
* CRISIS MAY CAUSE FURTHER SIGNIFICANT EFFECTS ON FUTURE COMMERCIAL AND OPERATIONAL ACTIVITIES OF WHICH AT PRESENT IT IS NOT POSSIBLE TO IDENTIFY AND QUANTIFY IMPACT
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Further company coverage: (Gdansk Newsroom)