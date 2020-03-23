BRIEF-Slaskie Announces Possible Impact Of Coronavirus On Its Operation

March 23 (Reuters) - Slaskie Kamienice SA:
* SAID ON FRIDAY IT CANNOT AT PRESENT PRECISELY DETERMINE THE FINAL EFFECTS OF THE CORONAVIRUS EPIDEMIC ON THE GROUP’S OPERATIONAL ACTIVITY
* DUE TO EPIDEMIC, INTERPERSONAL CONTACT IS SIGNIFICANTLY LIMITED AND THE GROUP’S AND ITS UNITS’ REVENUE DEPENDS ON CONCLUDING CONTRACTS, REQUIRING PERSONAL PRESENCE
* IN AN EXTREME SCENARIO CLOSING OF CONTRACTS COULD BE TEMPORARILY SUSPENDED IMPACTING FINANCIAL RESULTS IN FUTURE QUARTERS
* AT PRESENT RENOVATION AND CONSTRUCTION TEAMS HAVE NOT STOPPED OPERATIONS BUT THE GROUP DOES NOT EXCLUDE SUCH POSSIBILITY WHICH WOULD RESULT IN SCHEDULE DELAYS IMPACTING FINANCIAL RESULTS IN FUTURE QUARTERS
* AT PRESENT SEES NO RISK REGARDING PAYMENT OF COUPONS ON BONDS
* IS SEEING DELAYS IN PROCESSING TIMES OF SUBMITTED LOAN AND LEASING APPLICATIONS, ALSO SOME STORES/WHOLESALERS HAVE SUSPENDED ACTIVITIES CAUSING DIFFICULTIES IN ACCESSING MATERIALS AND PRODUCTS
* IF SITUATION REMAINS UNSTABLE, SAID DELAYS AND DIFFICULTIES COULD CAUSE POTENTIAL DELAYS IN IMPLEMENTATION OF INDIVIDUAL INVESTMENTS AND COULD AFFECT FINANCIAL RESULTS IN FUTURE QUARTERS
* DECISION TO CLOSE UNIT SLASKA PROHIBICJA, WILL HAVE SIGNIFICANT IMPACT ON UNIT’S FINANCIAL RESULTS
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Further company coverage: (Gdansk Newsroom)