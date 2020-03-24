BRIEF-Frauenthal Holding FY EBITDA Up At EUR 67.1 Mln

March 24(Reuters) - FRAUENTHAL HOLDING AG:
* DIVIDEND PROPOSAL FOR 2019 IS STILL BEING EVALUATED DEPENDING ON THE DURATION AND EFFECTS OF COVID-19 CRISIS
* DUE TO LACK OF VISIBILITY, OUTLOOK FOR 2020 FINANCIAL YEAR IS CURRENTLY NOT POSSIBLE
* CORONAVIRUS OUTBREAK IS HAVING IMPACT ON CO’S SUPPLY CHAIN AND FACTORIES, CO EXPECTS MASSIVE DEMAND AND PRODUCTION RESTRICTIONS
* EXPECTS 2020 REVENUE AND EBITDA TO BE SIGNIFICANTLY BELOW 2019
* ADJUSTMENT MEASURES IN AUTOMOTIVE DIVISION INCLUDE TEMPORARY CESSATION OR SIGNIFICANT REDUCTION IN PRODUCTION IN EUROPEAN PLANTS AND IN AMERICAN PLANT IN SOUTH CAROLINA, MAKING USE OF EXISTING SHORT-TIME WORKING MODELS
* IN RETAIL DIVISION, DROP IN DEMAND IS BEING RESPONDED TO BY SWITCHING TO SHORT-TIME WORK
Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)