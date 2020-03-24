BRIEF-Codere Provides Operational Status Update And Contingency Plan Against Covid-19

March 24 (Reuters) - Codere SA:
* SAID ON MONDAY IN ADDITION TO LOCAL LOAN RECENTLY OBTAINED IN MEXICO, TO DRAWN THE REST OF CORPORATE SUPER SENIOR REVOLVING CREDIT FACILITY
* TO LIMIT CASH OUTFLOWS TO DEFINED CRITICAL ITEMS INCLUDING PAYROLL, TAXES AND DEBTSERVICE WHILE CLOSURES LAST
* TO NEGOTIATE WITH RELEVANT COUNTERPARTIES ACROSS DIFFERENT CATEGORIES TO REDUCE, DELAY OR EXTEND PAYMENT TERMS
* NON-CRITICAL PROJECTS AND INITIATIVES TO BE DISCONTINUED TO REDUCE THE RUN RATE OF EXPENSES
* TO ANALYSE CASH SAVING MEASURES, INCLUDING TEMPORARY REDUCTION OF PERSONNEL COSTS USING EXISTING MEASURES IN LOCAL REGULATIONS, AND ADDITIONAL MEASURES DEFINED TO SUPPORT COMPANIES AFFECTED BY OPERATING RESTRICTIONS
Source text: bit.ly/2y4jI8A
Further company coverage: (Gdansk Newsroom)