Healthcare
March 24, 2020 / 9:43 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Unibep Sees Possibility Of Missed Construction Deal Deadlines Due To Coronavirus Epidemic

2 Min Read

March 24 (Reuters) - Unibep SA:

* SAID ON MONDAY IN REFERENCE TO CORONAVIRUS EPIDEMIC THAT OPERATIONAL PROCESSES HAVE NOT BEEN SIGNIFICANTLY DISRUPTED

* ESTIMATES SITUATION MAY IMPACT MISSING OF CONTRACTUAL DEADLINES FOR ALMOST ALL CONSTRUCTION DEALS

* AT PRESENT DOES NOT EXPECT ANY DELAY-RELATED CONTRACTUAL PENALTIES AS ALL ORDERERS OF ITS CONSTRUCTION SERVICES HAVE SHOWN UNDERSTANDING IN RESPONSE TO COMPANY’S NOTICE OF POSSIBLE EPIDEMIC-RELATED SCHEDULE CHANGES

* IS AT RISK OF BELOW-EXPECTATION RESULTS IN NORWEGIAN MARKET DUE TO NORWEGIAN KRONE EXCHANGE RATE DROP AND LACK OF FULL CURRENCY PROTECTION FOR NORWAY CONTRACTS

* IS CONTINUING PRODUCTION AT BITUMEN AND MODULAR HOME FACTORIES

* DELIVERIES OF MODULES TO CONSTRUCTION SITES IN NORWAY HAS BEEN SUSPENDED DUE TO TRANSPORT LIMITATIONS

* HAS SEEN AN OUTFLOW OF PART OF SUBCONTRACTORS FROM UKRAINE AND BELARUS DUE TO BORDER CLOSURES

* ALL OF GROUP’S CONTRACTS ARE IN PROGRESS

* THE COMPANY’S PRESENT FINANCIAL AND LIQUIDITY SITUATION IS STABLE AND IT SEES NO THREAT TO COMMITMENT EXECUTION

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below