Healthcare
March 25, 2020 / 6:29 AM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Colonial: Coronavirus Crisis Has Impact On Project Portfolio, Financial Profile Remains Strong

1 Min Read

March 25 (Reuters) - Inmobiliaria Colonial:

* SAID ON TUESDAY THAT THE CORONAVIRUS CRISIS WAS IMPACTING ITS PROJECT PORTFOLIO AND SOME DELAYS WERE EXPECTED

* SAID IT DECIDED TO DELAY ITS CAPEX PROGRAMME BY 60 MILLION EUROS, BUT NO RELEVANT PENALTIES OR LIABILITIES LINKED TO THE DELAYS WERE FORESEEN

* SAID THERE HAD BEEN NO SIGNIFICANT CHANGES IN PLANNED DIVESTITURES, AND NO ACQUISITIONS OR INVESTMENTS WERE EXPECTED FROM ITS INVESTMENT PIPELINE

* CURRENTLY, NO RELEVANT COMMITMENTS OR LIABILITIES HAVE BEEN IDENTIFIED IN ITS INVESTMENTS AND DIVESTITURES

* SAID ITS FINANCIAL PROFILE REMAINED STRONG

* ITS FINANCING IS MOSTLY THROUGH THE BOND MARKET, WITH NO RELEVANT EXPOSURE TO THE BANK FINANCE

Source text: bit.ly/3ajO0lN

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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