Healthcare
March 26, 2020 / 6:24 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Naturhouse Says Temporary Layoffs To Affect 80% Of Its Workforce In Spain, France And Italy

1 Min Read

March 26 (Reuters) - Naturhouse Health SA:

* SAID ON WEDNESDAY INITIATED PROCEDURES TO PRESENT TEMPORARY EMPLOYMENT REGULATION FILES DUE TO FORCE MAJEURE

* SAS THE ABOVE IS A MEASURE TO FACE ECONOMIC AND SOCIAL IMPACT CAUSED BY CESSATION OF ACTIVITY OF GROUP’S CENTRES IN SPAIN, FRANCE AND ITALY AFTER DECLARATION OF STATE OF ALARM CAUSED BY CORONAVIRUS

* SAYS THIS MEASURE WILL AFFECT 80% OF GROUP’S TOTAL WORKFORCE IN THESE THREE MARKETS

Source text: bit.ly/2JcJHwZ

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below