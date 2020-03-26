Healthcare
March 26, 2020 / 8:45 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Eurotech Plant In Amaro Works At Reduced Capacity

1 Min Read

March 26 (Reuters) - Eurotech SpA:

* SAID ON WEDNESDAY THAT STARTING FROM MARCH 26 UNTIL APRIL 3 PLANT IN AMARO WILL BE OPERATIONAL AT REDUCED CAPACITY AND

* PLANT IN AMARO WILL FUNCTION ONLY FOR PORTION OF ASSEMBLY, TESTING AND SHIPPING ACTIVITIES

* ACTIVITIES OF ADMINISTRATIVE, SALES AND PRODUCT DEVELOPMENT STAFF WHO CAN OPERATE VIA REMOTE WORKING WILL CONTINUE FOR THE TIME BEING

* CONTINUITY OF CENTRAL FUNCTIONS FOR MANAGEMENT OF GROUP AND COORDINATION OF ACTIVITIES AT A GLOBAL LEVEL REMAINS GUARANTEED

* OFFICES IN JAPAN, US, ENGLAND AND FRANCE ARE OPERATIONAL AND WORK REMOTELY, IN LINE WITH LOCAL COVID-19 REGULATIONS

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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