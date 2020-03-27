Healthcare
March 27, 2020 / 7:10 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Integrum Updates On COVID-19 Impact, Proposes Directed Issue Of SEK 4 Mln

1 Min Read

March 27 (Reuters) - Integrum AB:

* SAID ON THURSDAY BOARD PROPOSES NEW DIRECTED SHARE ISSUE OF SEK 4 MLN

* SEES LOWER DEMAND FOR CO’S PRODUCTS DUE TO COVID-19 THUS LAUNCHES COST SAVING PROGRAM

* COVID-19 TO HAVE NEGATIVE IMPACT ON CO’S SALES IN Q4, WHICH IS NOW ESTIMATED TO BE AT THE SAME LEVEL AS YR AGO

* ALL EMPLOYEES WILL BE TEMPORARILY LAID OFF TO REDUCE THE CO’S SALARY COSTS

* MAJOR OWNER AND CHAIRMAN RICKARD BRÅNEMARK ISSUES LOAN GUARANTEE AND INTENDS TOGETHER WITH THE BOARD TO SUBSCRIBE FOR 50% OF A DIRECTED ISSUE

* LOAN GUARANTEE OF SEK 2 MLN

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below