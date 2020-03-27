Healthcare
March 27, 2020 / 11:11 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Carel Industrie Halts Production At Brugine Plant, In Italy

1 Min Read

March 27 (Reuters) - Carel Industrie SpA:

* SAID ON THURSDAY FOLLOWING COVID-19 CRISIS CHINESE PLANT IS NOW RAPIDLY RETURNING TO FULL OPERATION

* ON COVID-9, PRODUCTION HAS BEING HALTED FROM MARCH 26 UNTIL APRIL 3 AT PLANTS IN BRUGINE

* ON COVID-19, PRODUCTION CAPACITY REDUCTED AT PLANT IN RESCALDINA, IN LINE WITH ITALY’S NEW RESTRICTIONS

* GROUP IS NOW STRIVING TO INCREASE PRODUCTION IN CROATIA AND CHINA TO MAKE UP FOR SHUTDOWN OF BRUGINE PLANT

* ALL OTHER PRODUCTION PLANTS IN CROATIA, NORTH AMERICA, SOUTH AMERICA, CHINA AND GERMANY ARE IN OPERATION

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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