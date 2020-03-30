BRIEF-NORBIT Issues Operational Update

Mar 30 (Reuters) - Norbit ASA:
* SAID ON FRIDAY PROVIDES BUSINESS UPDATE FOR IMPLICATIONS OF CORONA PANDEMIC (COVID-19) ON CO’S OPERATIONS
* IN REPORT FOR Q4 2019, CO ANNOUNCED LOWER VISIBILITY IN CUSTOMER ORDERS FROM EUROPEAN AUTOMOTIVE INDUSTRY
* SINCE THEN, SEVERAL OF LARGEST EUROPEAN TRUCK MANUFACTURERS, FOR EXAMPLE VOLVO, ANNOUNCED TEMPORARY CLOSURE OF SEVERAL OF ITS PRODUCTION FACILITIES
* SOME CUSTOMER ORDERS ARE POSTPONED OR REDUCED IN ALL BUSINESS SEGMENTS
* UNCERTAINTY RELATED TO THE MEDIUM-TERM OUTLOOK HAS INCREASED
* DUE TO RESTRICTIONS IMPOSED BY NATIONAL AUTHORITIES, CO EXPERIENCES DELAYS IN IMPORT OF COMPONENTS AND EXPORT OF GOODS
* HAS SO FAR BEEN ABLE TO MAINTAIN PRODUCTION AT FACILITIES IN RØROS AND SELBU Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdansk Newsroom)