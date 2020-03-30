Healthcare
March 30, 2020 / 8:38 AM / in 17 minutes

BRIEF-CI Games FY Net Loss Narrows To 2.9 Mln Zlotys

1 Min Read

March 30 (Reuters) - CI Games SA:

* REPORTED ON FRIDAY FY 2019 NET LOSS 2.9 MILLION ZLOTYS VERSUS LOSS OF 22.7 MILLION ZLOTYS YEAR AGO

* FY REVENUE 47.5 MILLION ZLOTYS VERSUS 22.0 MILLION ZLOTYS YEAR AGO

* FY OPERATING PROFIT 1.0 MILLION ZLOTYS VERSUS LOSS OF 22.4 MILLION ZLOTYS YEAR AGO

* ON CORONAVIRUS EPIDEMIC: RECORDED POSITIVE IMPACT ON SALES IN Q1, SALES GROWTH IN CHINA ESPECIALLY IN JAN-FEB VIA STEAM

* EXPECTS HIGHER SALES THROUGH DIGITAL CHANNELS IN EUROPE AND USA DUE TO EPIDEMIC IN Q2, ESPECIALLY APRIL-MAY

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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