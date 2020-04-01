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April 1, 2020 / 7:01 AM / Updated 5 hours ago

BRIEF-Novo Nordisk Presents Results From Saxenda Trial

1 Min Read

April 1 (Reuters) - Novo Nordisk A/S:

* SAID ON TUESDAY SAXENDA DEMONSTRATED IMPROVEMENTS IN BMI AND BODY WEIGHT IN ADOLESCENTS WITH OBESITY

* TRIAL ACHIEVED ITS PRIMARY ENDPOINT DEMONSTRATING THAT SAXENDA, COMPARED WITH PLACEBO, WAS SUPERIOR IN REDUCING BODY MASS INDEX (BMI) STANDARD DEVIATION SCORE (SDS)

* THERE WERE NO NEW SAFETY SIGNALS IDENTIFIED, AND NO SEVERE HYPOGLYCAEMIAS WERE REPORTED, AND ADVERSE EVENTS WERE SIMILAR TO THOSE OBSERVED IN ADULTS

Source text for Eikon: [bit.ly/2xGEBX2]

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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