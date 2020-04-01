BRIEF-Novo Nordisk Presents Results From Saxenda Trial

April 1 (Reuters) - Novo Nordisk A/S:
* SAID ON TUESDAY SAXENDA DEMONSTRATED IMPROVEMENTS IN BMI AND BODY WEIGHT IN ADOLESCENTS WITH OBESITY
* TRIAL ACHIEVED ITS PRIMARY ENDPOINT DEMONSTRATING THAT SAXENDA, COMPARED WITH PLACEBO, WAS SUPERIOR IN REDUCING BODY MASS INDEX (BMI) STANDARD DEVIATION SCORE (SDS)
* THERE WERE NO NEW SAFETY SIGNALS IDENTIFIED, AND NO SEVERE HYPOGLYCAEMIAS WERE REPORTED, AND ADVERSE EVENTS WERE SIMILAR TO THOSE OBSERVED IN ADULTS
Source text for Eikon: [bit.ly/2xGEBX2]
Further company coverage: (Gdansk Newsroom)