Healthcare
April 3, 2020 / 7:42 AM / Updated 4 hours ago

BRIEF-NRC Group Updates On Coronavirus Impact

1 Min Read

April 3 (Reuters) - NRC Group:

* SAID ON THURSDAY CONTINUOUSLY MONITORS THE DEVELOPMENT OF THE PANDEMIC CAUSED BY THE VIRUS AND ITS POTENTIAL EFFECT ON THE INDUSTRY AND NRC’S BUSINESS

* NRC’S AMBITION IS TO KEEP ITS BUSINESS AND PROJECTS OPERATIONAL WITH AS LITTLE DISTURBANCE AS POSSIBLE, WHILE FULLY COMPLYING WITH THE RESTRICTIONS AND RECOMMENDATIONS FROM THE AUTHORITIES

* CURRENTLY, THE MAJORITY OF NRC’S PROJECTS REMAIN FULLY OPERATIONAL AND THE COVID-19 IMPACT IS CONSIDERED LIMITED

* HOWEVER, IT IS LIKELY THAT OPERATIONS WILL BE AFFECTED SHOULD THE OUTBREAK INTENSIFY, AND MEASURES ESCALATE

* OPERATIONS ALSO DEPEND ON CUSTOMERS CONTINUING TO ANNOUNCE AND AWARD TENDERS AS SCHEDULED TO ENABLE EFFICIENT PLANNING AND EXECUTION OF PROJECTS DURING THE 2020 CONSTRUCTION SEASON

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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