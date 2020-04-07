Healthcare
April 7, 2020 / 6:55 AM / Updated an hour ago

BRIEF-G-Energy Prelim Q1 Sales Revenue Up At 3.9 Mln Zlotys, Expects Future Coronavirus Impact

1 Min Read

April 7 (Reuters) - G-Energy SA:

* REPORTED PRELIM Q1 SALES REVENUE AT 3.9 MILLION ZLOTYS, UP 116 P.P. YEAR ON YEAR

* EXPECTS THE EFFECTS OF THE COVID-19 PANDEMIC AND RELATED ADMINISTRATIVE RESTRICTIONS TO IMPACT THE COMPANY’S FUTURE FINANCIAL RESULTS

* DEADLINES FOR SOME CONSTRUCTION WORKS HAVE BEEN SHIFTED FOR REASONS INDEPENDENT OF THE COMPANY

* THE COMPANY HAS SECURED MATERIAL FROM SUPPLIERS FOR WORKS UNDER FRAMEWORK AGREEMENTS FOR THE NEXT SIX MONTHS

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below