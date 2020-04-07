Healthcare
April 7, 2020 / 8:45 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Work Service Expects Coronavirus Epidemic To Have Negative Impact On Group's Situation

1 Min Read

April 7 (Reuters) - Work Service SA:

* SAYS THAT COMPANY EXPECTS CORONAVIRUS EPIDEMIC TO HAVE NEGATIVE IMPACT ON GROUP’S SITUATION

* COMPANY SEES RISK IN POTENTIAL DELAYS IN PAYMENTS FROM SOME CLIENTS WHICH MAY RESULT IN GROWTH OF RECEIVABLES AND TEMPORARY REDUCTION OF REVENUES FROM THE SALE OF INVOICES TO FACTORS

* COMPANY ALSO SEES RISK IN TEMPORARY REDUCTION OF SALES REVENUE DUE TO POTENTIAL DROP IN ORDERS

* THE GROUP HAS RECORDED A LIMITED DROP IN ORDERS IN THE SECOND HALF OF MARCH; EXPECTS FURTHER DROP IN APRIL AND COMING WEEKS

* THE ACTIVITIES TO BE MOSTLY AFFECTED BY ECONOMIC SLOWDOWN ARE IN PARTICULAR CROSS-BORDER, AUTOMOTIVE SECTOR AND OTHER PRODUCTION AND INDUSTRIAL ACTIVITIES

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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