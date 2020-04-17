Healthcare
April 17, 2020 / 5:41 AM / in 26 minutes

BRIEF-Alior Bank Expects Its Quarterly Profits To Take About 75-85 Mln Zloty Hit

1 Min Read

April 17 (Reuters) - Alior Bank SA:

* SAID ON THURSDAY IT EXPECTS ITS QUARTERLY NET RESULT TO BE LOWERED BY ABOUT 75-85 MLN ZLOTYS DUE TO RECENTLY ENACTED MPC 100 BPS INTEREST RATE CUTS AND THE REDUCTION IN THE MANDATORY RESERVE RATE

* THE BANK ALSO EXPECTS THE NIM TO BE REDUCED BY 0.51-0.58 PPT ANNUALLY

* THE BANK IS CURRENTLY UNABLE TO ESTIMATE THE IMPACT OF THE CORONAVIRUS EPIDEMIC ON ITS COST RISK

* BANK’S TIER 1 AND TCR REMAIN ON STABLE HIGH LEVELS

* EXPECTS LOWER SALES OF FINANCIAL PRODUCTS DUE TO REDUCED ACTIVITY OF CUSTOMERS AND DETERIORATION OF THEIR FINANCIAL SITUATION

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below