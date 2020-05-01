مقابلة-شركة جيلياد تأمل في الموافقة سريعا على دواء تجريبي للكورونا

واشنطن أول مايو أيار (رويترز) - قال دانييل أوداي الرئيس التنفيذي لشركة جيلياد ساينسز المصنعة لعقار رِمديسيفير التجريبي لعلاج الكورونا اليوم الجمعة إنه يتوقع أن تتحرك إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية سريعا للموافقة على الدواء الجديد.

وأضاف أن الشركة ستحاول إتاحة العقار لأكبر عدد ممكن من الناس بعد الموافقة عليه.

وقال أوداي خلال مقابلة مع برنامج (توداي شو) بمحطة إن.بي.سي “نتحرك سريعا جدا مع إدارة الأغذية والعقاقير... وأتوقع أن يتخذوا إجراء بسرعة كبيرة”.