BRIEF-elumeo FY Group Result At EUR -2.6 Mln

May 4 - ELUMEO SE:
* SAID ON FRIDAY FY GROUP RESULT AT EUR -2.6 MLN VS EUR -25.5 MLN YR AGO
* FY TOTAL EBITDA AT EUR -0.3 MLN VS PROFIT EUR 17.5 MLN YR AGO
* FACES DELIVERY DIFFICULTIES IN CHINA, INDIA AND THAILAND DUE TO COVID-19 PANDEMIC
* COVID-19 PANDEMIC CAUSED NEGATIVE EFFECTS ON THE GROSS PROFIT MARGIN IN Q1
* IMPLEMENTS MEASSURES TO MITIGATE EFFECTS OF THE COVID 19 CRISIS
* REST OF THE FINANCIAL YEAR IS CHARACTERIZED BY CONSIDERABLE UNCERTAINTIES
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