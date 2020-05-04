Bankruptcy News
May 4, 2020 / 8:56 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Partnerbud Files Motion For Bankruptcy

1 Min Read

May 4 (Reuters) - Partnerbud SA:

* SAID ON THURSDAY THAT IT HAS FILED MOTION FOR BANKRUPTCY TO DISTRICT COURT IN CZĘSTOCHOWA

* SAYS THE MOTION HAS BEEN SUBMITTED DUE TO COMPANY’S INSOLVENCY AS A RESULT OF CESSATION OF FINANCING AND MERGER OF THE COMPANY AND ITS CAPITAL GROUP WITH MURAPOL GROUP

* THE COMPANY HAS DECIDED TO BOOK WRITE-DOWNS ON COMPANY’S ASSETS IN TOTAL AMOUNT OF 30.7 MILLION ZLOTYS WHICH WILL BE ACCOUNTED FOR IN COMPANY’S FINANCIAL RESULT FOR 2019

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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