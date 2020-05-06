BRIEF-Games Operators FY Net Profit Up At 4.2 Mln Zlotys

May 6 (Reuters) - Games Operators SA:
* REPORTED ON TUESDAY FY NET PROFIT 4.2 MILLION ZLOTYS VERSUS 3.5 MILLION ZLOTYS YEAR AGO
* FY REVENUE 8.6 MILLION ZLOTYS VERSUS 5.4 MILLION ZLOTYS YEAR AGO
* FY OPERATING PROFIT 5.3 MILLION ZLOTYS VERSUS 4.0 MILLION ZLOTYS YEAR AGO
* SAYS THAT AT PRESENT SITUATION REGARDING CORONAVIRUS HAS NO NEGATIVE IMPACT ON COMPANY’S FINANCIAL SITUATION
* SAYS THAT IN RECENT TIME THE COMPANY HAS RECORDED INCREASE IN SALES
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Further company coverage: (Gdansk Newsroom)