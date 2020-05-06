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May 6, 2020 / 7:38 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Games Operators FY Net Profit Up At 4.2 Mln Zlotys

1 Min Read

May 6 (Reuters) - Games Operators SA:

* REPORTED ON TUESDAY FY NET PROFIT 4.2 MILLION ZLOTYS VERSUS 3.5 MILLION ZLOTYS YEAR AGO

* FY REVENUE 8.6 MILLION ZLOTYS VERSUS 5.4 MILLION ZLOTYS YEAR AGO

* FY OPERATING PROFIT 5.3 MILLION ZLOTYS VERSUS 4.0 MILLION ZLOTYS YEAR AGO

* SAYS THAT AT PRESENT SITUATION REGARDING CORONAVIRUS HAS NO NEGATIVE IMPACT ON COMPANY’S FINANCIAL SITUATION

* SAYS THAT IN RECENT TIME THE COMPANY HAS RECORDED INCREASE IN SALES

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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