BRIEF-CD Projekt To Invest Up To 300 Mln Zlotys In Treasury Bonds

May 7 (Reuters) - CD Projekt SA:
* SAID ON WEDNESDAY MANAGEMENT HAS DECIDED TO ALLOCATE 300 MLN ZLOTYS OF THE COMPANY’S SURPLUS CASH TO THE PURCHASE OF TREASURY BONDS
* SAID WILL INVEST UP TO 150 MLN ZLOTYS IN POLAND’S TREASURY BONDS
* SAID WILL INVEST UP TO 150 MLN ZLOTYS IN BONDS ISSUED BY USA, GERMANY AND SWITZERLAND
* THE COMPANY WILL PURCHASE BONDS OVER THE COMING THREE-MONTH PERIOD
* BUYBACK PERIODS WILL NOT EXCEED 3 YEARS, OR 5 YEARS IN THE CASE OF SELECTED US BONDS
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Further company coverage: (Gdansk Newsroom)